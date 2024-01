Cinema Goldoni. Bagno di folla per Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è tornato nella sua Versilia, a cui è molto legato dai tempi “Aria Fresca“ alla Bussola di Focette fino a scene girate sulla nostra costa dei film “I laureati“ e “ll principe e il pirata“ e la vittoria del “Burlamacco d’oro“. Il famoso comico toscano ha presentato al cinema multisala Goldoni di Viareggio il suo nuovo film “Pare parecchio Parigi” con protagonisti anche Nino Frassica, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua.

Accolto da Burlamacco e Ondina, in una sala gremita di spettatori, Pieraccioni ha intrattenuto il pubblico con la sua simpatia e parlato delle nuova pellicola, la 15esima della sua carriera cinmatografica di regista. Il regista e attore fiorentino è sceso perfino tra il pubblico, concedendosi a selfie, foto di rito e autografi. "Di film comici ne bbiamo visti ormai tanti – ha spiegato Pieraccioni – e quindi il pubblico si è un po’ allontanato dal genere. Quindi ho voluto creare una sceneggiatura che non sembrasse mia, un film diverso". Grande soddisfazione quindi per Fabrizio Larini, imprenditore versiliese e titolare del Cinema Goldoni, per il gran successo della serata, durante la quale Pieraccioni ha tirato fuori tutto il suo umorismo da buon toscanaccio e amante di Viareggio. "La storia segue le vicende di tre fratelli – ha proseguito – che non si parlano da cinque anni e all’improvviso si ritrovano a collaborare per esaudire il desiderio del vecchio e malatissimo padre di viaggiare a Parigi con i figli". L’ospedale proibisce però l’allontanamento dell’uomo dalla struttura e la soluzione escogitata dai protagonisti è di inventare un rocambolesco finto viaggio in camper. Più favola che commedia, il film è già uscito nelle sale cinematografiche di tutta Italia.

D.P.