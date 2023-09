Cinema cileno protagonista alle Scuderie di Seravezza

In occasione dei 50 anni dal golpe militare in Cile, sarà ospitata al cinema Scuderie Granducali una rassegna dedicata ai capolavori del maestro Patricio Guzmán (nella foto). Si comincia lunedi 11 (inizio spettacolo alle 21.15) con la prima visione dell’ultimo lavoro "Cile Il mio Paese immaginario". Il documentario sarà presentato da Francesco Del Greco (architetto) e Francesca Ceccotti (produttrice di teatro e danza in Cile) che dall’anno scorso organizzano delle attività socio-politiche-culturali alla Casa del Popolo di Solaio. Nel 2022 “Plaza Dignidad Cile in Rivolta” evento dedicato alle rivolte sociali iniziate in Cile da ottobre del 2019 e quest’anno hanno appena concluso “Viva Latinoamerica!” per ricordare i 50 anni dal golpe di stato.

Il film di Patricio Guzmán è un documentario di rara intensità filmato nel 2022 da un regista tra i più importanti della scena Latinoamericana. Tra memoria e speranza, incentrato sulla forza delle donne durante la rivolta del 2019, la fine della paura ed il persistere del trauma della dittatura. Al film seguiranno altre quattro opere Guzmán apre la rassegna: Salvador Allende (2004) – Nostalgia della Luce (2010) – La Memoria dell’acqua (2015) – La Cordigliera dei sogni (2019). La sala in occasione della proiezione dei film ospiterà anche una piccola esposizione con lavori fotografici di Claudia Pool, fotografa cilena residente a Barcelona (potete vedere la sua mostra “No olvidamos: Memoria y Resistencia en Chile” alla Casa del Popolo di Solaio fino alla fine di ottobre), manifesti del collettivo cileno Serigrafia Instantánea con i manifesti che venivano attaccati per strada durante le rivolte di ottobre 2019 e una selezione di autori cileni tradotti all’italiano della casa editrice italo-cilena Edicola Ediciones.