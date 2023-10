CINEMA Le sale cinematografiche di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Seravezza presentano una nuova programmazione con film come "Paw Patrol", "Io capitano", "Asteroid City", "L'esorcista il credente", "The Palace", "Nata per te", "Il cielo sopra Berlino", "La memoria dell'acqua" e "L'imprevedibile viaggio di Harold Fry".