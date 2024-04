CINEMA Programmazione cinematografica odierna: "Cattiverie a domicilio" al Cinema Centrale e alle Scuderie, "Civil War" al Cinema Centrale e al Borsalino, "Challengers" al Cinema Goldoni, al Borsalino e al Nuovo Lido, "Back to Black" al Cinema Goldoni, al Comunale e al Nuovo Lido. Consulta gli orari per non perdere i tuoi film preferiti.