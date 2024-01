Cimitero di Montigiano. I soldi per il ripristino

E’ stato approvato dalla giunta comunale di Massarosa il quadro economico e l’impegno di spesa per l’intervento di ripristino e riqualificazione al cimitero di Montigiano interessato dal fuoco nel terribile incendio dell’estate del 2022. Il costo complessivo ammonta a circa 75 mila euro comprese le necessarie relazioni tecniche e collaudi oltre ovviamente ai lavori di demolizione, smaltimento, nuove strutture e loculi e infine le opere di finitura.

"Si tratta di un intervento molto atteso e importante per la frazione collinare di Montigiano – commenta l’assessore ai lavori pubblici del comune di Massarosa Stefano Natali – che restituisce alla comunità un luogo sicuro e accessibile, un luogo dal grande valore simbolico", che era stato danneggiato dall incendio boschivo dell’estate del 2022.

La giunta municipale massarosese ha gà anche affidato l’incarico per la redazione di una specifica relazione geologica, necessaria a sviluppare la progettazione definitiva-esecutiva, ultimo step prima dell’apertura del cantiere. "L’impegno a tutti i livelli per le frazioni colpite dall’incendio è massimo – commenta la sindaca di Massarosa Simona Barsotti – perché da un evento così tragico si possa non solo ripartire ma trarre le basi di una crescita e di uno sviluppo vero del nostro territorio e delle sue realtà".

red.viar.