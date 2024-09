Cimiteri comunali. Rimborsi ai curatori

Approvata la delibera per i criteri generali di rimborso alle associaizoni che hanno svolto attività per la fruizione delle aree cimiteriali. L’importo massimo rimborsabile sarà di 70mila euro, redistribuiti proporzionalmente, e l’ufficio anagrafe che è tornato a occuparsi dei cimiteri comunali procederà alla liquidazione dei rimborsi a seguito della presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel 2023.

Le associazioni in convenzione sono: “A Mommio Castello” per il cimitero di Mommio Castello; Gruppo Donatori di sangue Fratres Piano di Mommio per il cimitero di Piano di Mommio; Gruppo Donatori di sangue Fratres odv “Loriano Rossellini” per il cimitero di Bozzano; Confraternita di Misericordia “San Michele” di Corsanico per i cimiteri di Corsanico e Piano di Conca; Confraternita di Misericordia di Quiesa per il cimitero di Quiesa; Venerabile Confraternita di Misericordia di Stiava per il cimitero di Stiava; Confraternita di Misericordia di Massarosa, per i cimiteri di Massarosa, Pieve a Elici, Montigiano, Gualdo e Massaciuccoli; Croce Verde Collinare, per il cimitero di Bargecchia; Confraternita di Misericordia di Piano del Quercione per il cimitero di Piano del Quercione.

"Ringrazio le associazioni di volontariato – commenta l’assessore Mario Navari – per l’importante attività svolta e la disponibilità e solidarietà dimostrate nei confronti della cittadinanza. Lavoriamo per garantire a tutti la possibilità di una fruizione in tranquillità ed in sicurezza".