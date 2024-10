Ciclovia Tirrenica. Parte la riqualificazione

Sono partiti i lavori della Ciclovia Tirrenica sulla costa. Ieri mattina, è iniziata l’opera di smantellamento delle siepi e delle tamerici malate presenti lungo il tracciato della pista: l’area a verde tra la pista ciclabile e i parcheggi per le auto sarà totalmente ripensata con nuove piantumazioni e ripiastrellatura, per donare più ordine, bellezza e decoro a tutto il litorale.

In parallelo, nei prossimi giorni inizierà anche il cantiere sul tratto ciclabile, che prevede la risistemazione, la riasfaltatura e la ritinteggiatura del percorso. La conclusione di questa prima parte di intervento, che si concentra sul tratto di pista ciclabile che va dalla Fossa dell’Abate all’Arlecchino, è prevista in tempo per le festività natalizie. La seconda tranche, invece, prenderà il via con l’anno nuovo e terminerà nel periodo di Pasqua. L’investimento complessivo da parte del Comune per rimettere ’a nuovo’ la Ciclovia Tirrenica nel tratto di propria competenza è di un milione e 200 mila euro.

"Si ricorda che le tamerici, oltre ad essere pericolose per il transito ciclopedonale in sicurezza (tanti i casi di scivolamento dovute alle foglie cadute sulla pista), sono state sottoposte ad attenta analisi agronomica e classificate come malate e a rischio crollo – si legge in una nota dell’ente di piazza San Bernardino –; saranno sostituite con nuove piantumazioni di Albero di Giuda (essenze con fioritura colorata e perfetta per le zone di mare), ma alcuni esemplari di tamerici saranno ripiantumate in zone del litorale meno sensibili e con un terreno in grado di garantire loro una crescita sana".