Ciclovia Tirrenica Lo scontro continua

"Viale dei Tigli, che meraviglia. Mi pare il percorso ideale per la Ciclovia Tirrenica...". Quello pubblicato sui social – con emoticon ammiccante – non è il commento di un ambientalista, o di una rappresentanza del comitato “La Lecciona non si tocca“ nato per fermare l’ingresso della ciclovia nel cuore della riserva protetta del Parco. Arriva direttamente dall’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, che domenica si è concesso una lunga pedalata e ha preso una posizione netta sul tracciato che dovrà seguire “l’autostrada“ della biciclette che anche il tavolo tecnico operativo ministeriale ha indirizzato verso il Viale dei Tigli. A Baccelli ha subito replicato l’ex senatrice democratica Manuela Granaiola: "Dispiace – ha scritto – leggere che l’assessore regionale esprima con un post la sua idea personale, in netto contrasto con quanto votato a maggioranza dal consiglio comunale di Viareggio, compreso il Partito Democratico a cui credo che Baccelli ancora appartenga. O forse no?" Chissà; le strade della politica sono infinite. Ma quella della ciclovia ormai pare ben definita...