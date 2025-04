Ciclovia "Mare-Monti". È ripartito il cantiere. Lavori su via delle Serre

Dopo alcuni mesi di stop forzato, è ripartito il cantiere per la nuova pista ciclabile lungo via delle Serre, prosecuzione della "Mare-Monti". Il percorso proseguirà con 330 metri di nuova ciclovia a cui si sommano marciapiede, ridisegnazione degli stalli a parcheggio, nuovo tratto di fognatura bianca e riasfaltatura di gran parte della carreggiata. Un investimento da 450mila euro i cui lavori si erano interrotti mesi fa per un problema burocratico sul tracciato.

"Uno dei temi all’ordine del giorno per lo sviluppo urbanistico delle città è sicuramente quello della ciclabilità dei territori – spiega il sindaco Marcello Pierucci –; un’opportunità turistica per tutti coloro che vogliono utilizzare la mobilità dolce su due ruote per spostarsi. Queste progettualità, a Camaiore, non sono mai state prese in seria considerazione fino al 2015, quando l’allora assessore Simone Leo iniziò a lavorarci e, contemporaneamente, a scontrarsi con diverse problematiche, come le ridotte dimensioni delle nostre strade o l’interferenza con accessi privati. Il primo tentativo, quello di realizzare percorsi ciclabili promiscui in ambiti stradali, pur protetti da adeguata segnaletica e limiti di velocità, alla lunga fece emergere la necessità di intervenire con percorsi in sede propria, rialzati e indipendenti rispetto alla carreggiata veicolare".

Proprio dall’esperienza embrionale di ormai dieci anni fa nacque il progetto della "Mare-Monti", per collegare il Pontile con il centro storico. Una volta terminato il tratto su via delle Serre, verrà installato il semaforo a chiamata su via Aurelia (per consentire l’attraversamento in sicurezza) e la pista proseguirà poi lungo il Fosso della Giraldina, dove il Consorzio di Bonifica entro la fine dell’anno realizzerà la messa in sicurezza degli argini. Da lì, la pista proseguirà lungo la via Italica, passando per il Mercato Ortofrutticolo e la stazione. Una volta arrivati a Camaiore, il percorso continuerà lungo la nuova via Alternativa (altro cantiere che entro l’anno partirà) e, atrraversando Frati, giungerà in centro storico.

"E in contemporanea a questo grande e composito progetto – aggiunge il primo cittadino – è in corso anche la progettazione di un ulteriore tratto su Lido, che fungerà da ‘ramificazione’ della Mare-Monti e che, da via delle Serre, prosegue anche su via delle Barbate per collegarsi con il tratto interrotto in via Fratelli Rosselli, per poi collegarsi a nord all’area sportiva del Magazzeno e, da lì, Viareggio".

RedViar