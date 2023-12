Ciclo di open day all’Isi Marconi. Iniziativa "studenti per un giorno"

Proseguono gli Open Day nelle scuole del territorio comunale, a partire dall’Isi Marconi che propone nuove occasioni per far conoscere i percorsi di studio offerti nella sede seravezzina dell’istituto, a vantaggio degli studenti e delle rispettive famiglie che potranno così compiere scelte maggiormente consapevoli. Il prossimo Open Day è in programma oggi dalle 15 alle 18, con replica i giorni 13 e 27 gennaio (non è prevista alcuna prenotazione, ci si può presentare direttamente nella sede dell’istituto e prendere parte alla visita che permetterà anche di degustare le specialità preparate dagli studenti nelle cucine della scuola). Ma c’è un’altra iniziativa particolarmente interessante, “lo studente per un giorno” che consente, previa richiesta da parte della scuola secondaria di primo grado di appartenenza, di trascorrere una mattinata al Marconi per conoscere la scuola nel pieno delle sue attività. Sempre per quanto riguarda il contatto con le scuole medie, i docenti dell’Isi Marconi, insieme ai propri studenti, hanno visitato le scuole dei territori limitrofi per far conoscere l’offerta formativa, avvalendosi delle testimonianze dirette degli stessi giovani.

"Iniziative fondamentali per far conoscere questo istituto - commenta l’assessore alle scuole Valentina Mozzoni - così da permettere ai ragazzi che devono scegliere il loro futuro, così come alle famiglie, di entrare a contatto diretto con questa realtà, constatandone le tante potenzialità. Visite che consentono di conoscere anche i futuri scenari lavorativi che il Marconi apre ai suoi studenti, grazie agli stretti legami con il territorio".

L’ Isi Marconi propone il percorso di studio Ipsia, per l’industria e l’artigianato, con indirizzo Made in Italy, concentrato sul mondo della lavorazione artistica del marmo, e uno tecnico per la manutenzione e assistenza tecnica. Altra opportunità offerta è quella dell’Alberghiero. Per ulteriori info sugli Open day: 0584756458.

Open Day in calendario anche per le scuole primarie che hanno aperto le porte già da novembre, per consentire alle famiglie di entrare in contatto con le singole realtà, per conoscere insegnanti, attività, organizzazione anche in termini di orari. Dopo l’Open Day di qualche giorno fa alla scuola Rodari di Frasso, prossimi appuntamenti il 18 dicembre alla Calvino di Ripa, dalle 16.30 alle 18.30; stesso orario, il 19 dicembre, per la Don Milani di Marzocchino, mentre la Frediani di Seravezza riceverà le famiglie interessate il 20 dicembre, dalle 14.30 alle 15.30.