Ciclista cade in una scarpata, volo di 10 metri. Salvato dai vigili del fuoco

Stazzema (Lucca), 15 giugno 2024 – Paura per un ciclista che nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18,30, è caduto in una scarpata facendo un volo di circa 10 metri. Il fatto è accaduto sulla strada Provinciale 9 per Arni, dopo l'abitato di Ruosina.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta più 2 unità SAF (Speleo alpino fluviali) del distaccamento di Viareggio. L'uomo, traumatizzato, è stato vincolato alla barella spinale per il recupero su corda e affidato alle cure del personale sanitario.