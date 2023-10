Ciclista travolto sull’Aurelia, è ricoverato in gravi condizioni

Querceta, 29 ottobre 2023 - È in gravissime condizioni un ciclista di 66 anni rimasto coinvolto in un incidente sull’Aurelia. Il fatto è accaduto ieri mattina poco dopo le 9: l’uomo, originario di Ortonovo, stava facendo un allenamento sulla sua bici professionale da corsa assieme ad una ciclista polacca e – assieme – stavano percorrendo l’Aurelia in direzione Massa-Viareggio.

All’altezza del semaforo che si trova in prossimità della chiesa di Querceta i due ciclisti sono stati travolti in pieno da una Fiat Panda condotta da una signora di 80 anni residente sopra Seravezza. La peggio è toccata all’uomo (la giovane polacca ha infatti riportato solo lievi ferite a una mano nel tentativo di ammortizzare la caduta) che ha letteralmente battuto il volto sul cruscotto dell’utilitaria ed è finito a terra in modo violento.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Pegaso oltre ad una pattuglia di polizia municipale di Seravezza coordinata dal comandante Mauro Goduto per effettuare i rilievi del caso: la dinamica del sinistro sarà ricostruita anche grazie alla presenza in zona di telecamere agli incroci della strada. Il sessantenne è stato trasportato a Cisanello in codice rosso dove si trova ricoverato in condizioni gravissime per i forti traumi riportati agli arti.

L’impatto ha letteralmente mandato in tilt il traffico, vista anche la giornata di mercato che ha richiamato a Querceta tante persone, e il tratto di Aurelia è stato chiuso per circa mezz’ora: gli uomini della municipale di Pietrasanta e i carabinieri di Querceta sono stati impegnati a disciplinare la circolazione.