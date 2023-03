Ciclismo, Tirreno-Adriatico: è spettacolo in Versilia con i campioni

Attesa in Versilia per la prova contro il tempo di Filippo Ganna

Lido di Camaiore, 5 marzo 2023 - Una bella vetrina per la Versilia la partenza della Tirreno-Adriatico, una delle gare monumento del ciclismo mondiale, che per la nona volta scatterà domani lunedì 6 marzo da Lido di Camaiore.

Dopo la tappa in linea dell’ultima edizione si torna alla cronometro ma non quella a squadre bensì individuale sulla direttrice Lido di Camaiore-Marina di Pietrasanta, Fiumetto e ritorno. Sarà spettacolo che grazie al Consorzio di Promozione Turistica della Versilia ha avuto inizio al sabato, presso il Lungomare Europa a Lido di Camaiore, con “Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico”.

Un evento dedicato al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green, per creare contatti, e promuovere l’uso della bicicletta per uno stile di vita attento alla salute dell’individuo e per far conoscere agli appassionati delle due ruote il territorio della Versilia.

“Questa manifestazione – afferma Carlo Alberto Carrai presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia - vuole essere un benvenuto d’accoglienza a tutta la grande famiglia della Tirreno-Adriatico, ma vuole anche stuzzicare gli operatori perché investano nelle loro strutture per l’accoglienza del mondo dei ciclisti, economia turistica importante”.

La corsa con tutti i big insieme, quelli dei giri e delle classiche, i velocisti e i cronomen. Uno schieramento di altissimo profilo. Da Van Aert a Van der Poel, Roglic, Landa, Van Avermaet, Philipsen, Cosnefroy, Mohoric, Lutsenko, Cavendish, Hindley, Vlasov, Pinot, il trionfatore delle Strade Bianche l’inglese Tom Pidcock, Thomas, Benoot, Gaviria, Barguil, Stybar, Almeida, Mulubrhan, Pellad, Fettyer, Yates, Dumbar, Arcas. Tra gli italiani Ganna, Bettiol, Caruso, Covi, Ciccone, Rota, Ulissi, Bagioli, Foromolo, Velasco, Brambilla, Moschetti, Affini, Consonni, Albanese, Fortunato.



LA TAPPA: Sono 11 km e mezzo completamente pianeggianti sul lungomare dove il vento potrebbe condizionare le prove degli atleti. Alle 12,50 prevista la partenza del primo concorrente, mentre in precedenza con inizio alla ore 10 saranno in gara 40 juniores capitanati dal Campione Italiano della specialità Alessandro Cattani.

Martedì 7 marzo invece il via (ore 10,50) alla seconda tappa, da Camaiore a Follonica di km 209, transitando da Montemagno, Pitoro, Massarosa, Quiesa, Massaciuccoli per entrare in provincia di Pisa nella zona di Nodica.