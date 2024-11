Cibo salvato e donato. Il progetto solidale

Un progetto per ridurre gli sprechi e aiutare le persone in difficoltà, quello promosso anche quest’anno dall’amministrazione comunale, e che troverà, dall’altra parte, la collaborazione delle associazioni e delle scuole del territorio.

“Cibo salvato...cibo donato“, difatti, grazie a queste stesse associazioni, e ai gestori delle mense scolastiche, permetterà di raccogliere il cibo non sporzionato dalle mense e portarlo al centro di distribuzione alla sede Avis di Stiava dove le persone seguite dai Centri Ti ascolto di Piano del Quercione, Massarosa e dal Centro Ti ascolto Cinque Spighe di Stiava, in collaborazione con i servizi sociali comunali, potranno recarsi per ritirarlo.

"Si tratta di un progetto a cui teniamo molto – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – un piccolo ma importante passo verso la lotta alla povertà e all’educazione alla solidarietà, alla cultura del dono e al consumo consapevole". Un passo, quello della raccolta e consegna programmato al centro di smistamento tutti i giorni dal lunedì al venerdì, permesso dalle associazioni impegnate nel progetto, gruppo donatori Fratres Quiesa, gruppo donatori Fratres Massarosa, Confraternita Misericordia di Massarosa, Confraternita Misericordia di Quiesa, gruppo donatori Fratres Bozzano, Confraternita Misericordia di Piano del Quercione, Confraternita Misericordia di Stiava, Avis comunale di Massarosa odv – sezione di Stiava, gruppo donatori Fratres di Piano di Mommio, cui va "un ringraziamento doveroso perché rendono “Cibo salvato… cibo donato” possibile - conclude la sindaca Simona Barsotti - E all’assessora attuale Alberta Puccetti per aver riproposto e ricostruito questo percorso".