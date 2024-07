“Ciambelliadi“. La staffetta per i più piccoli

VIAREGGIO

Se a Parigi stiamo vedendo sfilare e competere, sullo sfondo della Senna, gli atleti di ogni parte del mondo, decisi e determinati a salire sul podio dei giochi olimpici, dalla ginnastica artistica, al tennis, al nuoto, anche a Viareggio, per non rimanere indietro, si compete, muniti di ciambella, in quelle che il Bagno Teresa, sulla marina di Levante, ha rinominato, appunto, le “Ciambelliadi“.

Si sono tenute sulla spiaggia della Darsena, le Olimpiadi delle Ciambelle, con la partecipazione di più di 30 bambini, dai 6 ai 13 anni, che muniti di ciambella, si sono sfidati in una staffetta e in un percorso ad ostacoli, cronometrato, compresivo di tuffo in mare e corsa, in compagnia, fino al traguardo.

Ed è proprio la compagnia, e la voglia di stare insieme, tra una un salto, un tuffo, una corsa e un gelato, il traguardo, vero e proprio, che gli organizzatori hanno voluto raggiungere, quando hanno ideato le “Ciambelliadi“. E così è stata, infatti, per tutti i partecipanti, bambini, genitori, e promotori, la giornata di domenica. Una domenica all’insegna del divertimento e della partecipazione, senza competizione, che dà il via e appuntamento ad altre domeniche di giochi sulla spiaggia del Bagno Teresa: da quelli del 4 agosto, ispirati al Quidditch di Harry Potter, alla ricerca del boccino d’oro, alla ricerca del tesoro nascosto, tra la sabbia e le segrete dello stabilimento, della Caccia al tesoro di domenica 11 agosto.

gp