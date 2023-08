Chiusa la spiaggia di notte Contro i troppi vandalismi

Scattato il divieto di accesso alla spiaggia libera di Forte dei Marmi durante le ore notturne fino al 20 agosto. Salvaguardare la spiaggia al fine di evitare situazioni di emergenza sanitaria, igiene pubblica e quant’altro possa accadere durante le ore notturne in cui ormai è d’uso l’afflusso di persone particolarmente incuranti del rispetto di quel tratto di arenile e i cui comportamenti sfociano spesso anche in fenomeni di vandalismo. Con questo intento il sindaco Bruno Murzi ha firmato un’ordinanza che prevede il divieto di accesso su tutto l’arenile di Vittoria Apuana, dal confine lato Massa concessione Yacthing Club Versilia fino al confine comunale con il Comune di Montignoso, da ieri al 20 agosto, dalle 21 alle 6. Infatti "è ormai d’uso durante le ore notturne – recita il provvedimento – l’afflusso di numerose persone che creano situazioni di assembramento incontrollato nonché degrado igienico sanitario e pericolo per la salute e l’incolumita’ loro e dei fruitori della stessa spiaggia". Non è stato raro infatti nelle scorse settimane trovare rifiuti o danneggiamenti a cose messi in atto da chi ha accesso all’arenile.

L’obiettivo dell’ordinanza è anche quello di tutelare una zona riconosciuta come Area Protetta Anpil “Dune di Forte dei Marmi”, oltre a delimitare l’area per evitare azioni di disturbo agli habitat di nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta. Come è noto infatti da alcuni anni le tartarughe Caretta Caretta nidificano sulle coste della Toscana e nell’ultimo mese nella spiaggia di Forte dei Marmi sono stati individuati quattro nidi ed essendo una specie vulnerabile soggetta a subire la minaccia della riduzione degli habitat di nidificazione non deve essere disturbata, avvicinata o fotografata ed è stato ritenuto opportuno delimitare la zona per metterla in sicurezza. Durante i giorni di Ferragosto saranno intensificati i controlli sia per scongiurare l’accesso alla spiaggia libera che per assicurare un monitoraggio costante della sicurezza sulle strade e nei principali luoghi della movida.