Chiusa anche via Canova a Forte dei Marmi: Transenne di notte per evitare bivacchi

Chiusa la spiaggia libera di ponente la notte, lagente si è concentrata nel vicino tratto di via Canova. Così il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede, fino al 20 ahosto, dalle 21 alle 6 anche l’interdizione del prolungamento stradale più vicino alla spiaggia libera, vale a dire quello di via Canova "al fine di evitare fenomeni di danneggiamento alle attrezzature balneari, problematiche igienico- sanitarie, pericoli per la privata e pubblica incolumità, nonché per la pubblica sicurezza". La chiusura temporanea notturna è in atto mediante apposizione di “barriere antiintrusione”(cancello, transennatura, sbarra) del prolungamento di via Canova tra gli stabilimenti Salvatori e Carla. I concessionari dei due bagni dovranno provvedere alla chiusura e apertura; aprire le barriere su richiesta della municiplae, delle forze dell’ordine o di incaricati di soccorso e dell’amministrazione finanziaria; provvedere alla custodia delle chiavi in maniera tale da consentire l’immediata apertura dei varchi in caso di necessità.