Chiude un altro negozio storico. L’ultimo taglio di Giovanna e Valeria

C’è una vena di amarezza nella chiusura di un altro negozio storico di Massarosa. Il salone di parrucchiera “Giovanna e Valeria” di via IV Novembre ha infatti chiuso in concomitanza con l’ultimo giorno dell’anno. Un giorno in cui, come negli ultimi quarantaquattro anni dall’apertura, le clienti affezionatissime all’attività, hanno affollato il locale fino all’orario di chiusura. Aperto nel 1980 da Giovanna Andreini e da Valeria Germin, il salone ha segnato la storia di questa parte di Massarosa, e ha avuto dall’inizio tantissime clienti rimaste fedeli negli anni. "Speravamo che l’attività potesse essere rilevata e continuare nel tempo – spiegano Giovanna e Valeria – ma negli anni il volto di questa strada è cambiato molto. Quando abbiamo aperto l’attività la strada era piena di negozi e di una vivacità contagiosa. Adesso eravamo rimasti veramente in pochi, i negozi via via hanno chiuso e nessuno ci ha contattato per proseguire nell’attività".

Alla soglia dei settanta anni ciascuna, Giovanna e Valeria hanno deciso di concedersi lo spazio e il tempo per i propri interessi e per tutto quello che il - non leggero - lavoro di parrucchiera aveva loro impedito di fare. "Adesso avrò più tempo da passare con mio nipote – spiega Giovanna – mentre la mia collega, da sempre amante dei viaggi, potrà finalmente seguire le sue passioni".

Entrambe provenienti da fuori Massarosa, Valeria da Torino e Giovanna da Carrara, si sono incontrate nel salone da “Lombardi” di Viareggio e, dopo alcuni anni di lavoro dipendente, hanno deciso di aprire l’attività di Massarosa insieme. “Ci chiamavano “le ragazze”, perché siamo arrivate giovanissime – continuano – e con grande gioia abbiamo trovato un paese che ci ha accolte benissimo e di cui, con il tempo, abbiamo conosciuto persone e storie".

Sono infatti tantissimi gli aneddoti che le due titolari potrebbero raccontare su quanto hanno saputo dalle clienti in così tanti anni. “Potremmo scrivere un libro – confidano – ma abbiamo sempre cercato di custodire con grande cura le migliaia di storie raccontate all’interno del nostro negozio. Come segno di rispetto nei confronti di chi ci ha sempre dato tanta fiducia. E dobbiamo dire che abbiamo avuto la grande fortuna di avere avuto una clientela che ci ha dimostrato un affetto infinito".

"Ringraziamo le nostre socie Giovanna e Valeria per la professionalità e la passione che hanno sempre dimostrato nel loro lavoro – dichiara Damasco Rosi, direttore di Cna Lucca– caratteristiche che le hanno portate ad essere stimate e apprezzate dai loro clienti in tutti questi anni. Nelle loro parole si percepisce il valore e l’importanza che attività come queste rappresentano all’interno delle nostre comunità, luoghi dove, oltre a trovare competenza e cortesia, nascono e si rafforzano i legami tra le persone".

E per ringraziare tutte le persone che hanno frequentato il salone, Giovanna e Valeria hanno fatto una grande festa ad inizio dicembre in cui hanno potuto ricevere i saluti ed i ringraziamenti delle numerose clienti.