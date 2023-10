Chiesa Sacro Cuore. Sos per le vetrate

Archiviata la sollevazione popolare di Fiumetto per il sofferto addio delle suore e il rischio di una chiusura definitiva, la chiesa del Sacro Cuore mobilita ancora una volta la comunità marinella. Stavolta a preoccupare sono le condizioni delle storiche undici vetrate che danno su piazza Versilia: tre sono rotte e vanno sostituite mentre le altre otto sono malconce e hanno bisogno di un intervento di manutenzione urgente. Il problema in realtà era duplice vista la mancanza di un organo, ma è già stata messa una pezza con l’acquisto di una tastiera da parte della maestra Stefania Goti, direttrice della schola cantorum “Sant’Antonio“ della parrocchia di Tonfano e responsabile per la liturgia musicale.

Da queste necessità è nata così l’idea di promuovere un evento composto da apericena e musica con l’obiettivo di raccogliere fondi per le vetrate. L’iniziativa è in programma domani sera alle alle 20,30 al teatro Sant’Antonio di Tonfano alla presenza del “Gruppo fuori dal tempo“ e del “Versilia ensemble“. "Di recente ho comprato la tastiera – racconta Goti – e l’ho suonata per la prima volta domenica scorsa sopperendo così alla mancanza di un organo. Poi abbiamo promosso una prima serata devolvendo i fondi raccolti alla copertura delle spese per l’acquisto della tastiera. Ora tocca alle vetrate da restaurare: sono sicura che anche in quest’occasione la comunità marinella, e non solo, dimostrerà il suo attaccamento a un patrimonio storico di Fiumetto a cui tutti si sentono legati". Per le prenotazioni in vista dell’evento di domani sera, infine, è possibile contattare il 334-7600210 o il 338-4692143.

d.m.