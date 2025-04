Chiara Badii e Sofia Sicignano: debutto mondiale a Baku per la Coppa del Mondo

La gloriosa storia della Raffaello Motto si arricchisce di un altro meraviglioso capitolo: due ginnaste della società viareggina, Chiara Badii e Sofia Sicignano, sono impegnate questo fine settimana con la squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica alla tappa di Coppa del Mondo in programma a Baku, in Azerbaigian. Una tre giorni iniziata ieri e che si concluderà domani.

Non era infatti mai accaduto che due atlete della compagine della presidente Lucia Pieraccini venissero contemporaneamente selezionate per una competizione di livello assoluto, che le vedrà confrontarsi con le migliori ginnaste sulla scena internazionale della ritmica. Per la squadra azzurra si tratta del debutto stagionale in Coppa del Mondo, al quale si presenterà con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nelle due gare che la vedranno impegnata: 5 cerchi; nastri e palle. Venerdì e sabato sono previste le qualificazioni, domenica le finali, che assegneranno le medaglie.

Badii e Sicignano, tra le principali artefici dei tre secondi posti consecutivi della Motto nella Serie A1 a squadre dal 2022 al 2024, lo scorso anno sono entrate nella Squadra Nazionale Senior che all’Accademia Internazionale di Desio (Monza-Brianza) ha iniziato il percorso in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Entrambe le ginnaste della società viareggina sono da tempo nel giro azzurro, prima a livello Junior e ora Senior, con una lunga sequenza di convocazioni per stage, allenamenti e collegiali nonché partecipazioni a competizioni internazionali ed eventi speciali.

"La notizia della convocazione di Chiara e Sofia per la Coppa del Mondo è una gratificazione immensa – commenta la direttrice della Motto Donatella Lazzeri –: al di là di come andrà la gara, questa è già una vittoria, per loro e anche per noi. Hanno raggiunto livelli di eccellenza con il percorso nella Squadra Nazionale e sono pronte per il debutto sulla scena mondiale. Come società abbiamo fatto in modo che potessero esprimere al massimo l’enorme talento che possiedono. L’ingresso nella squadra azzurra ha segnato una fase nuova della loro carriera, della quale siamo tutti super felici ed orgogliosi".

La squadra azzurra a Baku sarà composta, oltre che da Badii e Sicignano, anche da Laura Golfarelli, Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori. Alla tappa di Coppa del Mondo sarà protagonista pure la campionessa olimpica Darja Varfolomeev, che con la Motto partecipa alla Serie A1, impegnata nelle gare individuali.