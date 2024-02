"Chi sogna può volare". La scuola di Focette vince il concorso creativo

Un mare di palloncini per illustrare la bellezza di un sogno ed esprimere desideri di pace e affetto. E’ la scuola dell’infanzia “Maria Agnese “di Focette la vincitrice della seconda edizione del concorso "Solo chi sogna può volare" indetto per l’anno scolastico 2023-2024 dall’Istituto “Santa Dorotea” di Viareggio e rivolto a tutti i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia presenti sul territorio versiliese. I piccoli dovevano produrre elaborati grafici come disegni, collage o altro a libera scelta, una vera e propria sfida di fantasia, immaginazione ed impegno, con l’obiettivo di incentivare la creatività dei bambini, favorendone così il loro sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo. L’elaborato vincitore è un insieme di cuori e palloncini colorati, ognuno dei quali contiene i sogni dei piccoli autori: Lapo, Brando, Isabel Cloe, Ambra, Lapo Mattia, Gioele, Asia, Maria Sole, Isabel, Ginevra, Lorenzo, Alessandro e Tommaso. ‘Volersi bene’, ‘pace nel mondo’, ‘uguaglianza e amicizia’, ‘amare gli animali’, ‘stop alle guerre’ e soprattutto tanto, tanto amore sono i desideri che si leggono nel cartellone, pensierini sinceri e pieni di dolcezza che solo i bambini sanno esprimere.

La premiazione si è svolta nella giornata di mercoledì 14 febbraio all’istituto viareggino di via XX Settembre alla presenza della coordinatrice Paola Bonini, dei piccoli autori del miglior elaborato, dei loro genitori e della maestra Elisabetta (per tutti Tata Betta) e Suor Rosalba, referenti della scuola vincitrice: ai bambini è stato consegnato un segnalibro, mentre alle maestre un gioco ludico-didattico da fare a scuola insieme ai piccoli. Inoltre entro il mese di giugno sarà inviato un Dvd contenente la rappresentazione teatrale di fine anno della Scuola Santa Dorotea tratta dal romanzo di J.W. Barrie ‘Peter Pan’. L’elaborato vincitore resterà esposto all’interno della scuola fino al termine dell’anno scolastico 2023/2024, proprio a valorizzare le capacità creative dei baby vincitori del concorso.

Nell’occasione è stato ricordato l’open day previsto per domani a partire dalle 10 all’istituto di via XX Settembre, durante il quale verrà presentato il centro estivo rivolto ai bimbi dai 3 ai 6 anni che la scuola Santa Dorotea offrirà nei mesi di luglio e agosto dalle 8 alle 14 con servizio mensa incluso. Chiunque fosse interessato può già contattare la segreteria al numero 0584-962781 dalle 9 alle 13.