Lavoro in Versilia: il ‘My Maitò’ assume 20 persone

Chef e parcheggiatori Il Gruppo My Maitò assume circa 20 profili

Forte dei Marmi, 14 marzo 2023 – Occasione d’oro per trovare un’occupazione – stagionale ma con possibilità di prosecuzione dell’ìmpegno in inverno – all’interno del Gruppo My Maitò. Ultima chiamata per le selezioni per la stagione 2023 nelle proprie strutture storiche: Maitó dal 1960, Maitó Beach e Maitó Viareggio (il ristorante al Grand Hotel Principe di Piemonte). Oggi è previsto infatti un recruiting day dalle 10 alle 15 nei locali del Maitó Beach Restaurant in viale Achille Franceschi 27 a Forte dei Marmi. La proprietà offre inquadramento come da contratto collettivo di settore, vitto ed alloggio in staff house e possibilità di contratto continuativo per l’intero anno 2023 sulla base delle performance. Tante e diversificate le figure richieste per un totale di circa 20 posizioni: head chef, capopartitacommis di cucina, pizzaiolo, pasticcere, maitre di sala, chef de rangcommis de rang, barmancommis de bar, sommelier, hostesscassiera, addetto alle pulizie lavapiatti, parcheggiatore.

“Il Gruppo My Maitó – recita l’annuncio diramato dalla direzione – è alla costante ricerca di figure che abbiano voglia di imparare, di affinare le proprie competenze e che siano naturalmente predisposte al lavoro di gruppo. Si richiede la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. Per i ruoli a contatto con il pubblico è richiesta una conoscenza fluente della lingua inglese”. Saranno contattati solo i candidati in linea con i profili richiesti. Come presentare la propria candidatura? Sia on line compilando il form e caricando il curriculum al link️ https:mymaito.comrecruiting-day#recruiting, oppure presentandosi direttamente oggi con il proprio curriculum e sostenendo il colloquio esplorativo. Saranno contattati solo i candidati in linea con i profili richiesti. In caso di domande o richiesta di informazioni è possibile contattare l’indirizzo [email protected] Tra l’altro si profilano ulteriori ricerche di personale nel prossimo futuro, con il Maitò beach al Forte pronto a presentarsi in veste decisamente rinnovata: per giugno infatti sarà pronta la grande piscina a servizio dello stabilimento balneare.

Fra.Na.