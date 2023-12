Che fare a Capodanno. Dai valzer al tuffo. Tanti modi diversi per salutare il 2024

VIAREGGIO

Tradizione e innovazione, immancabili appuntamenti e nuove abitudini daranno il benvenuto all’anno che arriva. Lunedì 1° gennaio 2024, Viareggio, Forte dei Marmi, Stazzema e Camaiore, si animeranno con eventi e incontri. Tra musica, tuffi in mare ed escursioni.

A popolare la spiaggia viareggina del Belvedere della Maschere tornerà, dopo l’assenza degli anni scorsi, lo storico Tuffo di Capodanno, che spegne, quest’anno, dieci candeline. La partecipazione all’evento sarà ad ingresso libero, con appuntamento alle 10.30 in Piazza Mazzini, allineamento sulla riva alle 11.30 e tuffo in mare alle 12. Quest’edizione d’oro, che ha come madrina Corinne Lebigre, costruttrice di carri di prima categoria dei carri di Carnevale di Viareggio, e dedicata a Leonardo Brown ed Emma Genovali, si prospetta essere il tuffo del record. Un record, con più di 672 partecipanti, che batterà quello dell’edizione Argento del 2021. E che prevede, con l’acquisto delle cuffie commemorative nei negozi Perditempo di Viareggio, la donazione alla Croce Verde di Viareggio.

Il ritrovato tuffo sulla spiaggia di Piazza Mazzini sarà accompagnato da quello di Torre del Lago, con appuntamento alle ore 11 al Bagno Stella Sud. L’evento che lo scorso anno aveva visto 97 tuffatori sfidare il freddo, sarà di nuovo proposto dall’Amministrazione, che devolverà gli incassi delle iscrizioni alla Misericordia di Torre del Lago.

Altrettanto irrinunciabile per Viareggio è il Concerto di Capodanno organizzato dalla Fondazione Festival Pucciniano. Un evento che vedrà la riapertura dello storico teatro Eden, che, non più capace di sopportare le spese e i costi, aveva chiuso i battenti dopo la prima ondata pandemica. L’appuntamento, alle 12, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e in diretta anche sul canale 50, vedrà sul palco l’Orchestra del Festival Puccini diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta, con la soprano Afag Abbassova ed il tenore Diego Cavazzin. Il programma della giornata prevede il preludio della “Carmen” di Bizet, brani del “re del valzer” di Strauss, il Valzer dei Fiori da “lo Schiaccianoci” di Tchaikovsky e la chiusura con l’opera del maestro Puccini, il Nessun Dorma.

La musica sarà protagonista anche di Forte dei Marmi. Una novità assoluta dei festeggiamenti per il nuovo anno, il Concerto del primo gennaio, vedrà l’Orchestra Domenico Scarlatti, composta da 34 musicisti e diretta dal Maestro Paolo Biancalana, riunirsi in piazza Garibaldi alle 11 e 45. Verranno eseguiti brani tratti dal repertorio della famiglia Strauss, dal Kaiser Walzer alla Marcia di Radetzky e dal Bel Danubio al Pizzicato Polka.

Sant’Anna di Stazzema inizierà il 2024 con l’evento “Verso l’80° anniversario – concerto di capodanno” alle ore 17 alla Chiesa di Sant’Anna. Un appuntamento promosso dal Parco Nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema in collaborazione con Musica sulle Apuane, ad ingresso libero, che vedrà le esibizioni della soprano Maria Simona Cianchi, il tenore Alessandro Goldoni e il pianista Federico Gerini, e le musiche di grandi compositori, tra cui Ruggero Leoncavallo, Giacomo Puccini e Franz Lehár.

Per gli appassionati di trekking e per chi vuole inaugurare il nuovo anno in montagna, con un bicchiere di vin brulé, una fetta di castagnaccio e una vista mozzafiato, la guida Above The Sea propone un’escursione sui crinali camaioresi fino all’Osservatorio Apuano. Da dove godersi il tramonto e scattare foto da cartolina.

G.P.