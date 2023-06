Cerco ADDETTOA PULIZIE, COMMERCIALISTA e BABY SITTER a Forte dei Marmi

ADDETTOA PULIZIE

Agenzia Immobiliare Italian Case a Forte dei Marmi cerca per pulizia di varie case, pulizia di stoviglie e oggettistica varia, pulizia elementi di arredo da esterni, riassetto delle camere. Esperienza di 2 anni nella mansione, conoscenza lingua italiana, patente B, possesso Haccp. Da subito al 1009 . Orario 9:30-15:30 dal Lunedì al Sabato. Per candidature 3356103183 o cv a [email protected]

COMMERCIALISTA

Cercasi collaboratore per ufficio commercialista in Viareggio. Diploma di Ragioniere - Esperienza in precedenti uffici di commercialisti o in contabilità e amministrazione - Saper usare GB Software. CV: [email protected]

BABY SITTER

Privati di Forte dei marmi cercano per bambina di 5 anni per portarla al mare, giocare con lei, controllarla e prendersene cura. Periodo dal 017 al 287 con orario dalle 10 alle 20 con pausa pranzo dal lunedi al venerdi. Cv a [email protected]