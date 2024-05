Cercasi camerieri. Tante le opportunità

PERSONALE TORRE DEL LAGO

Adagio Sunset, nuova apertura a Torre del Lago, è alla ricerca di personale, anche senza esperienza. Posizioni serali CAMERIERE SERALE per cocktail bar per il fine settimana (a chiamata, da giugno), Posizioni Fisse a luglio e agosto Per info: [email protected] 345 542 6159

CAMERIERE/A DI SALA

Ristorante “Il bocconcino” a Pietrasanta cerca con esperienza di almeno 1 anno, buon inglese, attestato Haccp e sicurezza sul lavoro, auto/motomunito/a. Da subito a ottobre. Per candidarsi 0584/24655 o il 3356079321 o cv [email protected]

CAMERIERE/A DI SALA

Bagno Roma Garden a Marina di Pietrasanta cerca con attestati Haccp e sicurezza dei lavoratori. Da giugno a fine agosto. mattina e pomeriggio. No turno serale. Per candidarsi 347816997