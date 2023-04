Centro salute mentale "Che ne sarà di noi?"

Si avvicinano le elezioni comunali e per le famiglie dei giovani pazienti del Centro salute mentale cresce l’apprensione per il futuro della struttura, ospitata da 25 anni all’ex casa di riposo dietro il Sant’Agostino ma destinata ad accogliere la futura biblioteca “Carducci“ in base all’ampliamento del complesso con un progetto da 11 milioni di euro. L’edificio accoglie anche la comunità terapeutica “La Rocca“ e il centro diurno per disabili “L’Arcobaleno“. "A Pietrasanta – scrive Ada Colapaoli, presidente dell’Associazione familiari salute mentale Versilia – c’è spazio solo per gallerie e ristoranti? Dove devono andare a curarsi le persone che hanno bisogno di interventi teraputici e ribailitativi psichiatrici? Quale sarà l’orientamento dei candidati sindaci in merito al nostro futuro? Siamo genitori allarmati e in apprensione, abituati a stare in un posto centrale e favorevole per la salute e l’equilibrio dei nostri ragazzi. Temiamo di essere trasferiti in zone non adeguate: si faccia chiarezza al più presto".