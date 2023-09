Centro, ripartono i lavori. Nuova pavimentazione. E arrivano pure i pilomat

Novità in centro: non solo lunedì ripartiranno i lavori di ripavimentazione ma a breve è prevista l’installazione di pilomat per proteggere maggiormente l’area pedonale. Infatti dalla prossima settimana fino ai primi giorni del mese di dicembre, la via IV Novembre, nel tratto da via Stagi a via Montauti, e la via Montauti, nel tratto tra via IV Novembre e via Veneto, saranno interessate da lavori di riqualificazione sospesi durante la stagione estiva. Anche in queste porzioni infatti gli operai dovranno provvedere alla demolizione degli attuali marciapiedi e sostituzione con i nuovi, alla sostituzione del manto stradale, al rifacimento e – all’occorrenza – all’adeguamento dei sottoservizi, alla realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche e, infine, al rifacimento della pavimentazione in pietra Alberese (per informazioni e notizie riguardo gli allacci ai servizi pubblici nella detta strada eo la necessità di occupare il suolo pubblico nei tratti di strada interessati dall’intervento, è possibile inviare una mail a: [email protected]). Le occupazioni del suolo pubblico da parte dei privati potranno essere autorizzate solamente se queste non interferiscono con il programma dei lavori. In sostanza per Natale sarà concluso il tratto lato monti di via IV Novembre, e per Pasqua 2024 sarà terminata l’intera strada.

Per il centro c’è un altro intervento previsto: l’assessore alla viabilità Massimo Lucchesi (nella foto), assieme all’ufficio lavori pubblici, sta infatti operando per reperire fondi utili all’installazione di pilomat a ulteriore protezione dell’area pedonale di via Risorgimento e via Mazzini, così anche da scongiurare il passaggio dei furgoni vicino alle attività. "In bilancio al momento abbiamo risorse solo per posizionarne tre – racconta l’assessore – ma l’obiettivo sarebbe quello di arrivare almeno a cinque. Infatti in questo modo non solo sarà eliminato il continuo spostamento delle transenne nel momento in cui scatta la ztl, ma il metodo di dissuasione sarà sicuramente più efficace per tutelare l’area. La priorità sarà via Mazzini e il primo pilomat è previsto all’incrocio con via Risorgimento; poi saranno utili tra via Risorgimento e via Stagi, tra via Stagi e piazza Garibaldi e tra via Pascoli e via Matteotti".

Francesca Navari