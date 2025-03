Centro per stranieri. Potenziati i servizi

Più servizi, come i corsi di lingua italiana, e nuove iniziative per favorire integrazione e inclusione. È lo spirito con cui è stata rafforzata la collaborazione tra Comune e cooperativa sociale "Crea" per la gestione del centro servizi per cittadini stranieri, realtà unica nel suo genere in Versilia e avviata a fine anni ’90 all’Osterietta. Non solo: allo sportello si rivolgono anche artisti, membri di comunità religiose e italiani in cerca di informazioni sulla regolarizzazione di collaboratori domestici o dipendenti. "Abbiamo rinnovato a ’Crea’ la convenzione per un anno – spiega l’assessore al sociale Tatiana Gliori – e grazie alla disponibilità del coordinatore Sauro Ramacciotti e del responsabile operativo Amr Issa insieme al nostro ufficio stiamo lavorando a un pacchetto di corsi, due volte l’anno, mirati all’apprendimento della lingua italiana e a una migliore conoscenza della storia, della cultura e dell’economia del nostro Paese per favorire la comprensione, l’interazione e il rispetto reciproco". Il Comune, in proposito, metterà a disposizione fondi aggiuntivi rispetto allo stanziamento base pari a 21 mila euro.

Numeri alla mano, nel 2024 il centro ha erogato 277 servizi per un totale di 166 utenti. La nazione più rappresentata è il Marocco (29,3%), seguita da Albania (18,9%) e Senegal (9,5%). Inoltre quasi metà dei fruitori (48%) sono donne, il 53% ha fra 25 e 45 anni e la maggioranza risiede negli altri comuni della Versilia. Le pratiche più richieste sono state quelle per la cittadinanza (131), rinnovo permesso di soggiorno (64) e ricongiungimento familiare (45). "È un servizio unico in tutta la Versilia – conclude Gliori – e a cui tutto il comprensorio fa riferimento. Scorrendo le statistiche fornite da ’Crea’, che ringrazio per la grande professionalità ed empatia mostrata nei confronti di ogni persona che si rivolge al centro, solo un terzo degli utenti accolti nel 2024 vive a Pietrasanta". Il centro è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, nonché su appuntamento: info alla mail [email protected]