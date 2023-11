Centro per l’impego. Occasione per i giovani

Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo sportello decentrato a Massarosa, che ha sede presso il Municipio in piazza Taddei. L’apertura del nuovo servizio dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego segue quelle di Altopascio, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Capannori, Stazzema, Camaiore.

Al taglio del nastro erano presenti l’assessora regionale alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini, la sindaca di Massarosa Simona Barsotti, il vicesindaco Damasco Rosi, l’assessora alle politiche sociali Alberta Puccetti, la consigliera delegata alla formazione e politiche attive del lavoro Francesca Bianchini e la dirigente del settore servizi alla persona Francesca Garbati.

Lo sportello di Arti sarà aperto ogni venerdì dalle 9 alle 13. Come gli altri servizi decentrati avviati in questi ultimi mesi, sarà a disposizione di cittadine, cittadini e imprese, erogando prestazioni di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato, servizi alle aziende.

L’inaugurazione di questo nuovo punto di accesso alle politiche attive del lavoro rientra nell’ambito del piano regionale di rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego, realizzato anche grazie a Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr. Nel corso dell’inaugurazione l’assessora Nardini ha ricordato che “prosegue il nostro impegno per potenziare la rete regionale dei centri per l’impiego”. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto - è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese”.