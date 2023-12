Centro Impiego. Open day turistico

OPEN DAY CENTRO PER L’IMPIEGO

Settore stagionale, in vista della stagione in Versilia 2024 organizzato dal Centro per l’Impiego della Versilia in data 18/01/2024 (9-12.30 / 15-17). L’EVENTO ha la finalità di raccogliere i cv di persone disponibili a lavorare nei settori TURISMO, ALBERGHIERO, RISTORAZIONE, BALNEARE. Si ricercano:

camerieri/e di sala, cuochi/e - aiuto cuochi/e

addetti/e al ricevimento, addetti/e al facchinaggio,

camerieri/e ai piani, inservienti di cucina, portiere di notte, addetti/e all’assistenza bagnanti, addetti/e all’accoglienza ed assistenza clientela, baristi/e.

Le candidature potranno essere segnalate alle aziende del territorio per le ricerche di personale della stagione 2024

PERSONALE AGENZIA IMMOBILIARE LINGUA RUSSA

Agenzia immobiliare Marco Polo a Forte dei Marmi cerca con conoscenza lingua inglese e capacità comunicative, diploma di geometra e possibile conoscenza lingua russa. Cv: [email protected] o 335.6249633

BADANTI AD ORE E IN CONVIVENZA

con esperienza nell’assistenza alle persone anziane, malate e non autosufficienti.Richiesta disponibilità nelle ore diurne e/o notturne e durante i mesi estivi.

Per maggiori info:0583 083896 oppure inviare il cv a

[email protected]

BAGNINO

Bagno Piemonte a Forte dei Marmi cerca assistente ai bagnanti da marzo a ottobre 2024. Inciare cv a [email protected]