Centro di ascolto antiviolenza Pochi contatti, ma si va avanti

Si modifica l’attività dello sportello di ascolto del Centro Antiviolenza. Il Comune di Massarosa ha deciso di proseguire nella realizzazione di questa importante iniziativa per le donne del territorio per altri due mesi, continuando a fornire alla Casa delle Donne la sede in cui svolgere le attività relative al progetto. Due mesi e non sei, come inizialmente chiesto dalla Casa delle Donne, per provare a dare nuova linfa a un’attività che, purtroppo, non ha dato i risultati sperati. La prima convenzione tra il Comune e la Casa delle Donne è scattata ad agosto del 2022 e prevedeva che il Comune mettesse a disposizione del Centro Antiviolenza un ufficio della sede distaccata e un rimborso mensile di 150 euro. Ma a gennaio, al momento della rendicontazione delle attività, il Centro ha fatto conoscere la sua intenzione di rinunciare al rimborso "considerata la scarsa affluenza allo sportello antiviolenza legata a vari motivi – si legge nella delibera di giunta che proroga la durata del servizio – e principalmente al fatto che l’orario scelto per l’apertura si è rivelato poco funzionale alle esigenze delle donne che hanno richiesto il colloqui". Per questo motivo, nei prossimi due mesi il progetto sarà portato avanti modificando gli orari così da rispondere in maniera più puntale alle esigenze evidenziate nel semestre "di prova". E a quel punto sarà valutata una sua ulteriore estensione.