Centro del Riuso a Camaiore: Sorgerà in Via Gusceri

Il Centro intercomunale del riuso dei rifiuti sorgerà a Camaiore in via Gusceri: il Comune insieme a Massarosa darà vita a questo nuovissimo servizio utilizzando l’immobile già esistente fuori dal centro storico. Eccellente per la percentuale di raccolta differenziata, Camaiore ha infatti ottenuto un finanziamento con una determina dell’Ato Toscana Costa, come Massarosa, di circa 20.000 euro, con cui verrà appunto creato il centro in questione per favorire il riutilizzo di merci ed arredi a scapito dell’usa e getta. Ersu darà 10.000 euro: il progetto prevede un costo totale di 40.000 euro. Il Comune nel frattempo ha quindi acquistato da Ersu l’immobile da adibire a tale scopo con la somma di 100.100 euro: era stata indetta un’asta pubblica, nello scorso aprile, da parte di Ersu Lucca relativa al detto immobile sito in via Gusceri n. 51 dove sorgevano anche le sedi di varie associazioni tra cui quella dei cardiopatici. Ma a cosa servirà questo centro intercomunale del riuso? A diffondere la cultura del riuso dei beni per evitare che molti oggetti, ad esempio divani, elettrodomestici e via dicendo, possano essere recuperati da chi ne abbia necessità e magari aggiustati per non farli finire nei rifiuti: così recita la recente delibera di giunta. Favorire il reimpiego di prodotti usati per sventare lo smaltimento degli stessi e farli ‘girare’ tra persone in una sorta di mercatino o baratto autorizzato e controllato. Bisognerà valutare chi seguirà il progetto, come e in che maniera sarà vagliata la procedura di deposito e riutilizzo.

I.P.