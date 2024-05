Il pasticcio dei centri estivi. "Si paga 60 euro". "Anzi no"

Viareggio, 18 maggio 2024 – Quei moduli per l’iscrizione ai centri estivi 3-6 anni sono rimasti pubblicati sulla pagina del Comune di Viareggio solo una manciata d’ore. E poi sono spariti. Adesso navigando verso la sezione “Centri estivi ricreativi 3-6“, seguendo il percorso digitale sul sito del Comune, si finisce infatti per sbattere contro una schermata bianca e la scritta "pagina non trovata".

L’informativa, con i dettagli del servizio (tempi, termini, recapiti...), invece è ancora disponibile on-line. Basta fare una semplice ricerca su Google per trovarla; e per scoprire che per l’iscrizione dei bambini, da quest’anno, alle famiglie veniva chiesto di pagare un contributo di 60 euro al mese “omnicomprensivo“. O almeno così è scritto, ben evidenziato in maiuscolo e anche in grassetto, nel documento. Ma così, invece, non sarà: "Il centro estivo 3-6 anni resta gratuito", assicura l’assessora Sandra Mei. Com’è gratuito da quando il servizio (sospeso in tempi di dissesto) è stato riattivato nella prima estate del post-Covid.

E allora cos’è successo? Da dove è spuntata quell’informativa? Un’intrusione informatica? Un hacker? No, lo chiameremo banalmente un “errore di comunicazione“. Errore che si ripete anche nella determina firmata dal dirigente Vincenzo Strippoli lo scorso 13 maggio, e per altro ancora disponibile sull’Albo pretorio del Comune, in cui viene approvata la modulistica di iscrizione ai centri estivi e anche l’informativa alla famiglie. Sì, proprio quel bando che è stata ritirato poche ore dopo la pubblicazione.

Nel momento esatto in cui l’assessora alla pubblica istruzione Sandra Mei, insieme a decine di famiglie viareggine, avrebbe appreso la “novità“ non condivisa o concordata, ovvero l’introduzione del contributo (omnicomprensivo) di 60 euro al mese per l’iscrizione al centro ricreativo, il bando è stato immediatamente sospeso. Anche perché sarebbe dovuta passare da una riunione di giunta la delibera sul rinnovo gratuito dei centri estivi 3-6 anni, che ancora però non è stata discussa né votata. E, infatti, nell’albo pretorio non ce n’è traccia.

Di questo gran pasticcio alla fine resta comunque una buona notizia: i centri estivi 3 - 6 anni organizzati alle scuole dell’infanzia comunali “Morganti“, “Melograno“ e statali “La Tenuta“ e “Bordo 2“ "restano gratuito". E adesso si aspettano i nuovi moduli.