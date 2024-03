Centri di raccolta rifiuti di Ersu. Cambiano gli orari nei giorni festivi

L’ufficio ambiente del Comune informa i cittadini dei nuovi orari dei Centri di raccolta Ersu. Nei giorni di festa di domani, giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio, l’impianto del verde di via Pontenuovo a Pietrasanta (strada collaterale alla sede Ersu), sarà aperto dalle 7 alle 13, stesso orario per il Centro di Raccolta Olmi, nell’omonima via a Pietrasanta. Il Centro di Raccolta Tori, in Via Tori 96 a Camaiore, sarà aperto dalle 8 alle 14. Tutti gli altri centri rimarranno chiusi. L’impianto del verde e il centro di raccolta Olmi, a partire dal 2 aprile e sino al 31 ottobre, osserveranno l’orario estivo, come indicato: l’impianto del verde sarà aperto al pubblico dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 19 mentre il centro di raccolta Olmi, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19 e la domenica dalle 16 alle 20.