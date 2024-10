Centinaia di podisti in riva al mare. Ecco la prima ’Versilia Marathon’

Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, chissà che, in futuro, il primo fine settimana d’ottobre non diventi un appuntamento fisso con il podismo. D’altronde, alla prima maratona di New York gli iscritti furono poco più di un centinaio, mentre alla ’Versilia Marathon Ford BluBay’, in programma domani, siamo già oltre quota 300.

La gara, omologata Fidal, è organizzata dal Club Super Marathon Italia, e si corre su un percorso che, con partenza e arrivo a Viareggio, toccherà Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Tra gli iscritti, spicca il nome di Andrea Antonacci (Bumbasina Run), capace di fermare il cronometro dopo 2h33’ all’ultima maratona di Milano. A lottare con l’italiano sarà l’austriaco Niklas Krõhn (Kelag Energy), forte di un personale di 2h27’52’’ sulla lunga distanza. Oltre alla maratona – che partirà da piazza Mazzini per arrivare alla Capannina di Franceschi; percorso da ripetere quattro volte – sono in programma la mezza (da piazza Mazzini alla Capannina e ritorno), in cui spicca il nome di Marco Corti (Zerotrenta Triathlon Brescia), accreditato di un tempo di 1h07’’ registrato nel 2023 a Milano; e la 10 chilometri (si gira alla Bussola). Le iscrizioni, che hanno già superato quota 300, sono possibili fino a domani mattina. E grazie al fondo pianeggiante, quella della Versilia potrebbe accreditarsi come una delle maratone più veloci del panorama nazionale.

La grande festa della Versilia Marathon Ford BlyBay comincerà già da oggi: alle 14, sul Belvedere delle Maschere, partirà la distribuzione dei pettorali e del pacco gara realizzato col supporto degli sponsor Versilia BluBay e Cisalfa. La festa proseguirà sul viale Colombo, a Lido di Camaiore, all’Enoteca "Il 9", dove Roberta Pruzzo (figlia del grande bomber della Roma... atteso per competere sui 10 chilometri) ha organizzato "L’aperitivo del Podista"-

"L’approdo a Viareggio è un grande sogno che abbiamo coltivato negli anni – spiega Paolo Gino, presidente del Club Super Marathon –; abbiamo preparato un grande evento e speriamo che dal prossimo anno, partendo dallo stadio riqualificato, potremo istituzionalizzare la Maratona della Versilia".

L’evento è realizzato grande alla partnership con Reset Group e Reset Marketing. "Sono nato a Catanzaro – racconta il ’motore’ dell’iniziativa Carlo Diana – e il mio sogno è sempre stato quello di realizzare una maratona sul mare. Nel mio paese non è mi è stato permesso; nella mia seconda città ho trovato le braccia aperte. Credo sia l’unica maratona di questo tipo in Italia, che riusciamo a realizzare grazie al lavoro congiunto di pubblico e privato". E proprio per quel che riguarda il privato, una grossa mano l’ha data Ford BluBay di Antonio Carito: "Quando si prepara una manifestazione del genere, bisogna avere la sensibilità di starle vicino – ha spiegato –; mi auguro che sia la prima di una lunga serie. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo per quel che sarà necessario".

DanMan