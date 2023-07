Chi ha pagato la cena da 100.000 euro a Viareggio?

Viareggio, 9 luglio 2023 – La notizia della cena da 100.000 euro in un ristorante del centro a Viareggio, pubblicata da La Nazione, ha fatto il giro d’Italia. E adesso, dopo aver conosciuto il menù completo di quel solenne banchetto, tanti si stanno chiedendo (e non solo in Versilia): chi ha pagato quella cena?

Ripercorriamo però prima tutte le tappe della vicenda. Qualche giorno fa il titolare di un ristorante nel cuore di Viareggio ha ricevuto una telefonata da un armatore straniero che voleva festeggiare il varo del suo super yacht. Per l’occasione l’uomo chiedeva di avere riservata una sala nel ristorante e che quest’ultimo fosse pronto a diverse richieste su cibo e bottiglie di vino pregiatissime.

Il proprietario del ristorante accetta di buon grado le richieste dell’armatore. E al momento della cena fa trovare a lui, ai 23 ospiti e alle 6 guardie del corpo presenti alcune delle migliori prelibatezza di pesce, come caviale (un chilo e 200 grammi), aragoste fatte arrivare dalla Sardegna, arselle, capesante, ricciola, rombo e quant’altro. Per non parlare del vino di accompagnamento: magnum di Krug (Grand Cuvée), bottiglie di Petrus Grand Vin Pomerol 2015 e decine di magnum – per l’esattezza 29 – di Sassicaia.

Il conto ormai è noto a tutti: 100mila euro. Anche se a dir la verità il titolare del ristorante ha presentato all’uomo uno scontrino da 74.000 euro, ma il magnanimo armatore ha chiesto di arrotondare a 100.000 euro in cambio di qualche altra bottiglia di vino.

Chi è il generosissimo signore? Al momento si sa che si tratta di un armatore straniero, per l’esattezza proveniente dal Medio Oriente, sposato (alla cena era presente anche la moglie), e proprietario di un super yacht appena varato e ormeggiato sulle coste toscane. Chissà che prossimamente il magnanimo signore non decida di ripresentarsi in qualche altro ristorante della Versilia per festeggiare di nuovo…