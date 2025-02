Celeste Cosci ammessa ai Talent Award

Celeste Cosci, allieva della scuola di danza “Movements in Dancing” diretta da Ascania Roni, a soli 10 anni è riuscita a superare le selezioni per partecipare al concorso International talent award 2025 presentando una variazione di danza classica. Il concorso è a livello internazionale e parteciperanno scuole da tutte le città del mondo (Belgio, Brasile, Francia Germania,Inghilterra, Italia) e ha come obiettivo la valorizzazione dei giovani talenti nel mondo e il supporto per la crescita in ambito artistico e formativo nella danza e si svolgerà al Teatro della Regina a Cattolica dal 20 al 23 febbraio. "Siamo orgogliosi – evidenzia la maestra di danza Ascania Roni – che Seravezza siarappresentata grazie alla nostra allieva".