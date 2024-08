Cede cavo dell’alta tensione. Le colline di Strettoia al buio. Disagi per attività e 180 famiglie

È destino che a Strettoia la comunità debba tribolare con il servizio elettrico. Dopo i tanti blackout degli ultimi anni, poi risolti con il maxi progetto di Comune ed Enel, stavolta il disagio ha travolto la collina il giorno di Ferragosto a causa del cedimento di un cavo dell’alta tensione. Risultato: otto ore di distacco dal mondo per circa 180 famiglie e varie attività, alcune delle quali hanno perso i clienti. E siccome nella parte alta della frazione i cellulari non funzionano bene, per poter telefonare o mandare messaggi l’unica alternativa era spostarsi di parecchie centinaia di metri. Il problema ha riguardato almeno sei zone, ossia Cantina, Valenciaia, Palatina, Metati Rossi, Paradisino e Vannuccina. Dopo un primo intervento di messa in sicurezza eseguito da addetti Enel e vigili del fuoco (sul posto c’era anche la polizia municipale), Enel ha attivato un generatore con il ripristino finale avvenuto ieri dopo un altro intervento.

Tra i più arrabbiati c’è Luciano Silicani, marito di una delle titolari del ristorante “La Cantina“ nonché ex responsabile territoriale (in pensione) di Enel. "Nelle ultime settimane c’erano state brevi interruzioni del servizio – racconta – e giovedì alle 7,45 siamo rimasti senza corrente. Dopo aver segnalato il guasto a una ’signorina robot’ di Enel, sono corso giù e ho avvisato i vigili del fuoco in quanto ai margini della strada c’era un conduttore in terra, sotto tensione, che causava scintille che incendiavano i ramoscelli intorno. Dopo due ore sono arrivati i tecnici Enel, ma il generatore da loro posizionato ha smesso di funzionare verso le 18 a causa di un’anomalia. Grazie ai tecnici del Comune la linea è tornata alle 19,35: abbiamo perso varie prenotazioni e rischiato di non lavorare per l’intera serata". Ieri l’epilogo, con Silicani che ringrazia il personale Enel: "L’interruzione, dalle 5 ore previste, è durata solo un’ora e mezza. La mia solidarietà agli operativi che danno sempre il massimo in ogni condizione meteo".

Sull’episodio di Strettoia interviene anche E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione: "Nei giorni di carico intenso, in quella zona si è verificato un danneggiamento alla linea elettrica, motivo per cui l’azienda per garantire l’approvvigionamento energetico ha installato un gruppo elettrogeno in modo da evitare disservizi prolungati. Successivamente è stato programmato un intervento per oggi (ieri, ndr) con preavviso alla clientela per rimuovere il gruppo elettrogeno e ripristinare il normale scheda di rete con il tratto danneggiato sostituito e sistemato".

Daniele Masseglia