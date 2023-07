Cecchi Pandolfini La sua vita a raggi ’x’

Partigiano, educatore e politico. Ma soprattutto indimenticato sindaco di Pietrasanta dal 1970 al 1985. In vista del centenario della nascita di Rolando Cecchi Pandolfini, l’omonima associazione culturale ha deciso di dedicargli una serata per celebrarne la figura. L’iniziativa si terrà martedì a partire dalle 19 al Cro di Solaio, con tanto di cena di autofinanziamento per sostenere le attività della stessa associazione, impegnata in questo perdiodo a promuovere eventi per ricordare l’ex sindaco scomparso 34 anni fa. A prendere la parola, nella serata di martedì, saranno coloro che hanno conosciuto o collaborato con Cecchi Pandolfini. Per l’occasione interverranno il presidente della sezione “Gino Lombardi“ dell’Anpi Giovanni Cipollini, il giornalista Giuliano Rebechi e l’ex sindaco Manrico Nicolai. Per quanto riguarda la cena, il costo sarà di 30 euro con obbligo tassativo di prenotazione entro e non oltre stasera (info per le adesioni al 348-0007741).