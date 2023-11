Causa incidente e fugge. Preso pirata della strada

Un trentenne di Massarosa è stato investito nella notte tra venerdì e sabato da un pirata della strada. Per fortuna, senza riportare conseguenze. L’incidente è avvenuto attorno all’una e mezzo di notte sulla via Aurelia Sud, in direzione di Pisa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volanti della Questura.

Al loro arrivo, hanno constatato che l’incidente è stato causato da un 43enne di Massa: l’uomo stava procedendo lungo la via Aurelia in direzione di Pisa, quando ha perso il controllo della propria auto, è sbandato sul cordolo e si è scontrato violentemente con l’auto guidata dal massarosese, ferma allo stop.

L’impatto è stato talmente violento che l’auto colpita dal massese, nonostante fosse ferma, si è ribaltata. A quel punto il 43enne, col favore del buio, ha cercato di svignarsela tra i campi circostanti, ma i poliziotti sono riusciti a scovarlo e a bloccarlo. A quel punto è stato sottoposto all’etilometro, dal quale è emerso che il tasso alcolemico con qui stava guidando era di ben quattro volte superiore rispetto al limite consentito dalla legge.

Pertanto, il massese è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con la duplice aggravante di aver causato un incidente e di omissione di soccorso nei confronti della vittima. Inoltre, i poliziotti gli hanno ritirato su due piedi la patente e hanno sequestrato la macchina su cui viaggiava.

Nel frattempo il 30enne massarosese, rimasto fortunatamente illeso nonostante la violenza dell’impatto, è stato condotto a scopo cautelativo al pronto soccorso per essere sottoposto a esami e accertamenti più approfonditi ed esaustivi riguardo al suo stato di salute.

RedViar