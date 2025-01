Caso violinista, il Pca non ci sta: "Folle chiedere una colletta"

"L’idea di una colletta tra i cittadini è folle: siano le istituzioni a trovare una soluzione per Simon". Con queste parole Nando Melillo del Progetto comunità aperta (Pca) di via Stagi boccia l’appello con cui "Colonia cristiana" ha chiesto ai cittadini di aiutare il violinista clochard, ricoverato da 4 mesi al "Versilia" ma privo di una residenza, per trovargli un monolocale. "Spesso queste sono situazioni difficili da gestire anche per il Comune – scrive – tuttavia è folle che i cittadini debbano fare una colletta mentre l’amministrazione mette in dote non so quanti milioni di euro per il Museo Mitoraj. Va trovata un’altra soluzione, ad esempio una casa-famiglia, una comunità, una struttura idonea, come l’assessore Gliori ha gia fatto per altre situazioni. Anche perché, se non vado errato, finora i tentativi di metterlo in un appartamento non sono andati a buon fine. Semmai saranno tutti i comuni versiliesi a trovare risorse. Temo che resterà a lungo in ospedale, che ha dimostrato grande umanità al contrario di chi si gira dall’altra parte o fa delle battute stupide solo perché nella vita è stato più fortunato". d.m.