Caso Cava Fornace. Comitato perplesso

Si dicono contenti per il via libera della Regione all’inchiesta pubblica su Cava Fornace, ma ancora perplessi per un paio di questioni da sbrogliare. "La Regione – dice il Comitato cittadino – ha chiesto al gestori integrazioni su presunti sforamenti dei parametri triclorometano e solfati. Inoltre abbiamo appreso che i siti da bonificare sono due, uno a Montignoso e l’altro a Pietrasanta. Non è chiaro dove siano e da quali rifiuti siano contaminati".