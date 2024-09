Caso Asl approda in Regione. Interrogazione di Baldini

Massimiliano Baldini, consigliere regionale Lega, assieme al collega Giovanni Galli che siede in commissione sanità, protocollerà un’interrogazione urgente sul comportamento della Asl. "I sindaci di Seravezza e di Forte dei Marmi, Lorenzo Alessandrini e Bruno Murzi, hanno ragione – spiega – in merito all’inaccettabile atteggiamento dell’Asl Toscana nord-ovest nei confronti della consigliera Tessa Nardini che, per aver denunciato l’ennesimo episodio di grave criticità al pronto soccorso (peraltro riguardante suo padre) è stata minacciata di azione giudiziaria, così come in riferimento alla mancata pubblicazione della relazione sulle performance - fatto gravissimo - che era obbligatorio fare entro il 30 giugno. Il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Simone Bezzini non possono far finta di nulla. L’atteggiamento della Asl verso la rappresentante di Seravezza non è degno di un normale approccio istituzionale e conferma le difficoltà che vive l’ente sanitario. Anzi - continua – se da un lato, alle critiche si risponde in modo aggressivo sperando di spegnere le voci dei cittadini e dei malati sempre più arrabbiati per questo andazzo vergognoso, dall’altro, dal punto di vista degli adempimenti, come ben denuncia Murzi, si palesano evidenti limiti di trasparenza. E mentre accade tutto questo, a Viareggio dove siede il presidente della Conferenza dei Sindaci, si pensa alle elezioni provinciali"