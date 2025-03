Case senza visuale. Ricorso contro il Piano operativo

Prosegue la battaglia dei cittadini di Focette contro il capannone padel. Da una parte l’udienza in appello al Consiglio di Stato, chiesto da Comune e Sentinel group (gestore dell’impianto) dopo che il Tar ha dato ragione ai cittadini disponendo la rimozione del capannone. Dall’altra il ricorso degli abitanti, difesi dagli avvocati Fabrizio Pelletti, David Benedetti e Francesco Gesess, contro il Piano operativo del Comune. "L’ente – scrivono i legali – ha detto varie imprecisioni. Il Consiglio di Stato ha sentito i difensori delle parti, che hanno concordato in una pronta decisione della vicenda definitiva e nel merito, anziché provvisoria e cautelare. La richiesta di sospensiva in via cautelare è stata quindi rinunciata da Comune e Sentinel. Poi non è vero che il ricorso al Tar è stato accolto ’parzialmente’: sono stati accolti tre motivi su quattro. Infine ricordiamo al sindaco che quei cittadini hanno dovuto fare un nuovo ricorso straordinario al capo dello Stato contro il Piano operativo in quanto per quel terreno la superficie edificatoria è passata da 250 metri quadri a 1.300".