Case popolari e mobilità Si può cambiare alloggio Un bando ora lo permette

Nuova opportunità per chi già è assegnatario di una casa popolare del Comune di Massarosa. L’Amministrazione Comunale ha infatti pubblicato il bando generale per la mobilità per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie locatorie. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2025 per presentare domanda di cambio alloggio, tra i requisiti: avere la titolarità diritto di assegnazione ordinariadefinitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Massarosa e l’assenza di una condizione di morosità. Sarà possibile richiedere la mobilità anche per i residenti in alloggi popolari della Provincia di Lucca purché lavorino nel Comune di Massarosa o abbiano necessità di assistenza a familiari.

“Si tratta di un’opportunità importante per le nostre famiglie – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – ci sono infatti situazioni che sono variate dopo l’originaria assegnazione e ad es in cui in una casa grande vive un solo componente e invece famiglie numerose che non hanno sufficiente spazio oppure nuclei che preferirebbero cambiare frazione, ecco con questo bando è possibile chiedere una nuova sistemazione più congrua alle proprie necessità. Un bando molto atteso, uno strumento per rendere ancora più funzionale il sistema degli alloggi popolari".

Le domande dovranno essere portate all’ufficio protocollo o inviate tramite Pec o raccomandata.