Case Erp da migliorare Arriva il finanziamento

Condizioni migliori per chi risiede negli alloggi di edilizia popolare a Massarosa. Nei giorni scorsi, sono stati aggiudicati lavori per circa centomila euro, relativi a interventi sugli alloggi dell’Erp. Il finanziamento è stato ottenuto dal comune di Massarosa nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza: nello specifico, le risorse sono state stanziate per interventi di efficientamento energetico, da conseguire tramite il ripristino degli impianti per il condizionamento invernale e la sostituzione degli infissi con altri più moderni e più idonei a trattenere il calore e a contenere gli sprechi. Gli alloggi interessati dai lavori saranno cinque, tutti situati in via dell’Abetone.

Il progetto licenziato dal Comune prevede la sostituzione totale degli infissi esterni deteriorati, così da garantire elevate prestazioni e avanzate priorità in termini di isolamento acustico e termico, e la sostituzione del generatore di calore esistente con uno nuovo a condensazione, così da garantire l’allineamento alle normative vigenti in materia di risparmio energetico. A breve è prevista l’apertura del cantiere.

"Garantire un miglioramento della qualità della vita di chi risiede negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è un obiettivo a cui lavoriamo costantemente – spiega l’assessora al sociale Alberta Puccetti –; queste risorse nell’ambito del Pnrr sono davvero una buona notizia e ci permettono di intervenire in questa direzione". La sindaca Barsotti sottolinea l’importanza della sinergia con Erp per il raggiungimento dell’obiettivo: "Siamo riusciti a coordinare e ottenere con Erp questo finanziamento – commenta –; un risultato importante, frutto di un costante lavoro di ricerca di risorse e sinergia tra enti".