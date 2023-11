Case Erp a pezzi: "Venite a vedere"

"Invitiamo i consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza, a venire per un sopralluogo: vedranno in che condizioni siamo costretti a vivere". Lo chiede con una lettera aperta Moreno Da Prato, rappresentante del blocco E delle case Erp in via Pea, a Tonfano. La vicenda degli infissi a pezzi non è infatti un caso isolato. "Siamo esasperati – scrive – in quanto rispetto alle promesse elettorali dello scorso maggio le cose, anziché migliorare, sono peggiorate. Da tre anni segnaliamo che le porte dei terrazzi non reggono più e quando piove si allagano i pianerottoli, il vento gelido passa dagli infissi logori, tapparelle e avvolgibili non si chiudono più, piloni e colonne hanno il cemento gonfio per le infiltrazioni d’acqua, la gente cade sugli scalini traballanti e molto altro. Serve un’interrogazione consiliare per capire quali sono le responsabilità del Comune e quali di Erp".