Casa delle Donne in piazza contro la violenza

Uccise. Da mariti, fidanzati, spasimanti, vicini di casa, poco più che conoscenti o perfetti sconosciuti... Comunque da uomini. In Italia il femminicidio è un’emergenza, "La punta dell’iceberg di una violenza quotidiana, come ci raccontano le cronache ogni giorno. E che come tale dobbiamo affrontare, per prevenirla e contrastarla" gridano le attiviste della Casa delle Donne di Viareggio. Che per denunciare quest’emergenza sociale – insieme alle donne di tutti i centri antiviolenza d’Italia che aderiscono alla rete “Dire“ – sabato 9 novembre, alle 17, scenderanno in piazza Mazzini. "Perché ogni giorno una donna viene ammazzata, e non possiamo rimanere in silenzio".

Parleranno attraverso un flashmob, con il sostegno delle attrici militanti de “La bottega del teatro“. Parleranno e grideranno per ogni voce soffocata, per ogni vita che si è spenta per mano di un uomo.

Parleranno e grideranno perché c’è ancora qualcuno che di fronte a questi continui delitti si ostina a parlare di raptus, di follia, di impeto di gelosia. Ma quando le azioni si ripetono sempre uguali e per centinaia di volte in un anno, si deve riconoscere una tendenza culturale, una licenza che consapevolmente o meno, guida la mano di questi assassini. "Un sistema patriarcale, che non accetta l’emancipazione femminile e che – concludono le attivisti della Casa delle Donne – dobbiamo smantellare definitivamente.

mdc