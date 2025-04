Casa dei Giovani: "Soldi mal distribuiti"

"La vendita della Casa dei Giovani non è stata fatta con una programmazione precisa. Speriamo non accada lo stesso per la casa di Sirio Giannini". Riccardo Biagi, consigliere di Creare Futuro, precisa alcuni aspetti sull’annunciata conclusione dell’alienazione (il 29 aprile verrà sottoscritto l’atto) dell’immobile alla Croce Bianca di Querceta per 350mila euro. "Evidentemente al sindaco, che è stato a lungo a Roma, sono sfuggiti alcuni passaggi – premette Biagi – e infatti noi siamo sempre stati contrati alla vendita di quel punto di riferimento importante: l’unica soddisfazione è che la Croce Bianca possa portarne avanti lo spirito che fu alla base della donazione, cioè di svolgervi progetti per i giovani. Fu inaugurata nel 2012 e per tanti anni usata dalle associazioni che presentavano proposte in linea con quell’intendimento, coordinate dalla Fondazione Terre Medicee che seguiva il calendario di utilizzo degli spazi da parte delle varie realtà interessate. Quindi l’immobile è sempre stato attivo nella sua funzione. Casomai questa amministrazione ha le idee confuse – prosegue Biagi – visto che in una prima delibera di consiglio comunale stabilì che il ricavato delle alienazioni della Casa dei Giovani e della casa di Giannini doveva servire alla riduzione dei mutui, mentre nell’ultimo consiglio è stato formalizzato un differente utilizzo di quei 350mila euro: solo 35mila per il mutuo e il rimanente per piccoli investimenti come le attrezzature dei vigili urbani o l’asfaltato della strada di Azzano e 159mila euro per la frana su via Monte Altissimo. E’ questa la visione di prospettiva? Si conferma quanto scritto dai revisori dei conti: questa amministrazione non ha programmazione precisa".

Fra.Na.