Cartello con errori al Fontanaccio

Quel cartello con gli errori di grammatica non è certo passato inosservato. Tanto che qualcuno, ironicamente, oltre a fare le correzioni con pennarello rosso, ci ha pure segnato un ’4’ come una sorta di voto scolastico. Le indicazioni sono state posizionate alla sorgente Il Fontanaccio alcuni mesi fa, in sostituzione del precendete cartello che citava l’Asl 12 (firmato dall’allora sindaco Ettore Neri) in merito ai controlli effettuati periodicamente a quel punto di riferimento per ciclisti e non solo. L’auspicio è che l’attuale amministrazione, che ha intrapreso un intervento di restyling della cartellonistica, provveda a cambiarlo